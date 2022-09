Hecking stützt Nürnberg-Trainer Klauß, erwartet aber Antworten

Hecking: "nicht von Stimmungen und Emotionen treiben" lassen

Stattdessen lobte der 57-Jährige: "Was ich dem Trainerteam zugutehalte, ist ja die Tatsache, dass es die Mannschaft gut erreicht". Den Fans und der Öffentlichkeit gab er folgendes mit: "Wir lassen uns nicht von Stimmungen und Emotionen treiben." Der frühere Bundesliga-Trainer Hecking hatte den Vertrag mit Klauß erst zum Ende der vergangenen Spielzeit vorzeitig mit unbekannter Laufzeit verlängert - und das aus voller Überzeugung.

Antworten von Klauß und den Spielern erwartet

Wenige Monate später und nach nur sieben Punkten aus sieben Spielen ist der Club jedoch weit entfernt vom ambitioniertem Saisonziel Platz eins bis sechs, das Hecking ausgegeben hatte. Einfach zur Tagesordnung übergehen will aber auch er nicht nach dem, was er am Freitagabend im Eintracht-Stadion ansehen musste. "Darauf erwarte ich schon noch Antworten", sagte Hecking in Richtung Klauß und Spieler. Die Mannschaft und der Trainer Robert Klauß hatten direkt nach dem Spiel deutliche Selbstkritik geäußert: "So kann man kein Zweitligaspiel gewinnen".