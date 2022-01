Hecking dementiert Gerüchte um Eberl-Nachfolge

Unter Tränen war Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Freitag von seiner Aufgabe als Sportdirektor zurückgetreten. Die psychische Belastung seiner Arbeit hätten ihn müde gemacht, er habe keine Kraft mehr "diesen Job auszuüben, so wie es dieser Job und dieser Verein benötigt.", so Eberl.

Das emotionale Statement war kaum ausgesprochen, da begann die Gerüchteküche um die Nachfolge seiner Person schon zu köcheln. Einer der genannten Namen war Nürnbergs Sportvorstand und ehemaliger Gladbach-Trainer Dieter Hecking. Doch der wird laut einer Vereinsmitteilung des 1. FC Nürnberg nicht der neue Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach.

Hecking: "Gibt und gab keine Gespräche"

Dies erklärte der fränkische Fußball-Zweitligist am Samstag. "Es gibt und gab keine Gespräche mit Borussia Mönchengladbach über die Nachfolge von Max. Ich besitze beim 1. FC Nürnberg einen Vertrag bis 2023. Der ist für mich bindend", sagte Hecking laut Mitteilung. "Wir sind mit dem Club auf einem sehr guten Weg und haben hier, zusammen mit einem tollen Team, noch viel Arbeit vor uns."

Eberl hatte diese Gerüchteküche schon auf der Pressekonferenz angesprochen und sie als eine der Gründe für sein Aus benannt: "Was dann in 24 Stunden daraus gemacht wird und was alles gesprochen und spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann.