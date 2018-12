HC Erlangen verfehlt Einzug ins Final Four Turnier um DHB-Pokal

Trotz einer engagierten Leistung kassierten die Erlanger unter dem Strich eine verdiente Niederlage. Somit können sie sich ab sofort voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren.

Ab Donnerstag wieder Bundesliga

Da geht es schon am Donnerstagabend weiter: Dann empfängt die Mannschaft um Kapitän Michael Haaß den Tabellenletzten aus Ludwigshafen in der Nürnberger Arena. Der HCE hat dann beste Chancen den fünften Punktspielsieg in Folge zu landen und sich im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle festzusetzen.