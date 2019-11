HC Erlangen unterliegt Rekordmeister Kiel

Der HC Erlangen zeigte beim Heimspiel gegen den THW Kiel über weite Strecken eine starke Leistung. In der 25. Minute führte der HCE sogar mit 12:10 – bis dahin hatten die Erlanger vor allem in der Abwehr eine gute Partie gezeigt. Die Rückkehr von Defensivspezialist Petter Øverby nach langer Krankheits- und Verletzungspause machte sich positiv bemerkbar.

Unnötige Ballverluste

Einige unnötige Erlanger Ballverluste brachten den THW Kiel aber bis zur Halbzeit wieder auf Kurs – zur Pause führten die Gäste vor 7.100 Zuschauern in der Nürnberger Arena mit 14:13. in der zweiten Halbzeit arbeitete der THW konsequenter in der Defensive und spielte im Angriff druckvoller und durchdachter. Bis zur 45. Minute hatte der THW eine Sechs-Tore-Führung herausgespielt und sich so frühzeitig den Sieg gesichert.

Erlangen in der Ergebniskrise

Nach der Partie herrschen bei den Erlangern gemischte Gefühle: Einerseits können sie mit ihrer Leistung gegen einen starken Gegner zufrieden sein, andererseits befindet sich der HCE mittlerweile in einer Ergebniskrise. „Wir können mit allen Gegnern mithalten, aber langsam brauchen wir endlich mal wieder einen Sieg“, sagte Kreisläufer Sebastian Firnhaber nach dem Spiel.

Harmonie in der Mannschaft

Echte Unstimmigkeiten sind in der Mannschaft jedoch nicht auszumachen. Auch nicht durch die Ankündigung, dass Trainer Adalsteinn Eyjolfsson am Ende der Saison den HCE verlassen soll und durch den jetzigen Mannschaftskapitän Michael Haaß ersetzt wird. „Ich war selbst überrascht, dass das praktisch kein Thema bei uns war“, sagte Rückraumspieler Nikolai Link. Schon am kommenden Sonntag haben die Erlanger die erneute Chance auf ein Erfolgserlebnis. Dann empfangen sie die HSG Wetzlar.