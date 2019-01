HC Erlangen testet gegen Rimpar

Am Samstagabend (26.01.19) bestreitet der HCE ein Frankenderby: In der Roßtaler Mittelschulhalle (Wilhelm-Löhe-Straße 17, 90574 Roßtal) trifft der HCE in einem Testspiel auf den unterfränkischen Zweitligisten DJK Rimpar. Die Partie wird um 18.00 Uhr angepfiffen. Der Eintritt kostet regulär 10 € und ermäßigt 5 €. Im Anschluss an die Begegnung werden die Erlanger Spieler noch Autogramme schreiben, teilt der Verein mit.

Overby spielt gegen Deutschland

Einer wird dabei aber definitiv fehlen: Kreisläufer Petter Overby ist nämlich noch bei der WM für Norwegen im Einsatz und trifft am Freitagabend (25.01.19) im Halbfinale auf Deutschland. Das erste Punktspiel steht für die Erlanger übrigens am 7. Februar auf dem Programm. Dann empfängt der HCE GWD Minden.