HC Erlangen startet mit Heimsieg gegen Wetzlar in die Saison

Die Erlanger überzeugten von Beginn an mit einer starken Abwehrleistung und gingen mit einer 16:13 Führung in die Halbzeit. Ein Garant für den Sieg war auch der schwedische Rechtsaußen des HCS, Hampus Olsson, der als bester Erlanger Werfer acht Mal traf.

HC-Trainer Alonso: Matchplan aufgegangen

Dementsprechend freute sich der HC-Trainer Ràúl Alonso nach dem Abpfiff: "Ich bin heute sehr zufrieden und stolz auf meine Mannschaft". Der Matchplan sei "sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive voll aufgegangen".

HC Erlangen vor einem "Doppelpack"

Bereits jetzt liege aber "der volle Fokus auf dem nächsten Spiel". In der kommenden Woche müssen die Erlanger gleich zwei Mal antreten. Am Donnerstag reisen die Franken nach Stuttgart und am Sonntag ist Göppingen zu Gast.