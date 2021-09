HC Erlangen: Mit Fans und mehr Konstanz in die neue HBL-Saison

Lange haben Mannschaft und Fans auf diesen Moment gewartet. Nach einer durchwachsenen Saison mit viel Verletzungspech, unzähligen Geisterspielen und weiteren sechs Wochen Vorbereitung ist es nun endlich so weit. Am Mittwoch, den 8. September kämpfen Erlangens Handballer gegen den SC DHfK Leipzig um die ersten beiden Bundesliga-Punkte der Saison.

Die Vorfreude auf den Ligaauftakt in der heimischen Halle ist spätestens seit der Bekanntgabe der weitreichenden Lockerungen für den Hallensport bei Mannschaft und Fans ins Unermessliche gestiegen. Die Franken starten demnach mit einer Kapazität von über 6.000 Zuschauern und ohne größere Beschränkungen in die neue Spielzeit.

"Wir freuen uns auf hoffentlich viele Zuschauer, die nach so einer langen Zeit wieder richtig Bock auf Handball haben, denn wir haben es auf jeden Fall". Michael Haaß

Weniger Verletzungen und mehr Konstanz

In der Vergangenheit mangelte es dem HC Erlangen oft an Beständigkeit, letztes Jahr fehlte dann auch noch das letzte Quäntchen Glück. "Immer wenn wir einen Lauf hatten, hatten wir unfassbares Verletzungspech", erinnert sich Nikolai Link zurück. "Unser Ziel ist erstmal, dass wir alle relativ fit durch die Saison kommen. Dann ist mit dieser Mannschaft glaube ich schon etwas drin", stellt der Rückraumspieler klar.

In der vor allem auf den mittleren Plätzen sehr ausgeglichenen Handball-Bundesliga habe der HCE "gezeigt, dass wir jede Mannschaft ärgern können", sagt Haaß. Die Mannschaft besteche dem Trainer zufolge durch eine hohe Variabilität an Spielern - in der Abwehr und im Angriff. Ziel sein nun, dies auch konsequent abzurufen.

Kein leichter Auftakt

Dies müssen die Erlanger zum Saisonbeginn direkt in einem Härtetest unter Beweis stellen, denn mit Leipzig kommt gleich "ein sehr schwerer Gegner" zu Gast, sagte Haaß. Die Sachsen spielten zuletzt die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte und kamen in der Bundesliga auf Platz sechs ins Ziel, während Erlangen auf Platz 13 landete.

Die Leipziger haben sich zur neuen Spielzeit zudem noch einmal mit gleich vier neuen Rückraumakteuren verstärkt. Darunter auch Sime Ivic, der von 2019 bis 2021 das Trikot des HC Erlangen trug und auf der Rückraum-Rechten-Position zum Einsatz kommt.

Doch Haaß freut sich dennoch auf den Ligastart: "In der Vorbereitung haben wir schon angedeutet, wie gut wir Handballspielen können, das gilt es jetzt am Mittwoch abzurufen. Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken werden wir alles rein werfen, was wir haben, um als Sieger vom Feld zu gehen", so der Trainer.