HC Erlangen im DHB-Pokal-Viertelfinale

Noch ein Sieg in Hannover und der HC Erlangen würde im Final Four Turnier um den DHB-Pokal stehen, das am ersten Aprilwochenende in Hamburg stattfindet.

Hohe Hürde in Hannover

Auf dem Papier ist die Aufgabe in Hannover äußerst schwierig: In der vergangenen Bundesliga-Saison konnte Hannover noch als Überraschungsmannschaft einen Platz im vorderen Tabellendrittel belegen. Zudem haben die "Recken" mit Kai Häfner und Fabian Böhm auch zwei Nationalspieler in ihren Reihen, die im Januar bei der Heim-WM im Kader der deutschen Auswahl stehen. Vom HC Erlangen hat Rückraumspieler Christoph Steinert immerhin den Sprung in den vorläufigen WM-Kader geschafft.

Verletzungsmisere als Chance

Die Hannoveraner durchlaufen derzeit eine schwierige Phase. Die lange Verletztenliste hat dafür gesorgt, dass die Niedersachsen in der Bundesliga zuletzt fünf Niederlagen in Serie kassierten. Der Trend bei den Erlangern ist genau gegenläufig: Zuletzt landete der HCE vier Siege in Folge und zog in der Bundesliga-Tabelle an Hannover vorbei. Erlangens Trainer Adalsteinn Eyjolfsson ist daher voller Zuversicht: "Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, was in uns steckt und reisen nach Hannover, um an unsere gute Leistung anzuknüpfen", sagte der HCE-Coach vor der Begegnung.