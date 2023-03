HC Erlangen: Handball-Bundesligist verpflichtet Gedeón Guardiola

Das ist mal eine Ansage an die Liga: Der HC Erlangen, derzeit Tabellen-Elfter der Handball-Bundesliga, hat den aktuellen Kapitän, Abwehrchef und Kreisläufer der spanischen Handball-Nationalmannschaft Gedeón Guardiola ab 01.07.2023 unter Vertrag genommen.

Der Name Guardiola ist ja in Erlangen durchaus bekannt. Gedeóns Zwillingsbruder Isaías, ebenfalls Nationalspieler und rechter Rückraumspieler stand von 2016 bis 2017 in Erlangen auf der Platte. Seit 2017 spielt auch er für den TBV Lemgo. Vielleicht hat er ja sogar seinem Zwillingsbruder den alten Verein empfohlen ...

Guardiola, mittlerweile 38 Jahre alt, gewann in seiner langen Karriere die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, olympische Medaillen, Deutsche Meisterschaften und zuletzt 2021 den deutschen Pokal mit seinem letzten Verein, dem TBV Lemgo. Sein ursprüngliches Ziel im Sommer 2023 nach elf Jahren in der Bundesliga in seine spanische Heimat zurückzukehren hat Guardiola, so der Verein, für den HC Erlangen noch einmal aufgeschoben und will mit Erlangen das erreichen, was er mit Lemgo zuletzt wiederholt geschafft hatte: die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb.

Erfahrung für die Abwehr und als Vorbild für die jungen Spieler

"Wir haben gesehen, dass uns gerade in der Abwehr internationale Erfahrung fehlt. Wir müssen hier ganz einfach besser werden. Gedeón ist trotz seines fortgeschrittenen Alters topfit, geht bei jedem Spiel wie eh und je voran", sagte Sportdirektor und Trainer Raul Alonso bei der Vorstellung über den Vertragsabschluss mit dem aus Petrer in der Provinz Alicante stammenden Spieler. "Er ist ein Musterprofi und wird unseren weniger erfahrenen Spielern dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen. Ich bin sehr glücklich, dass sich ein Spieler wie Gedeón für uns entschieden hat", so Alonso weiter.

Guardiola – das fehlende "Puzzleteil"

HC-Geschäftsführer René Selke fügte hinzu: "Vor ein paar Jahren haben wir gesehen, was ein erfahrener Mann wie Pavel Horak bewirkt hat. Ein solches Puzzleteil hat uns zuletzt gefehlt." Gedeón Guardiola sei ein Mentalitätsmonster, schwärmt Selke weiter. "Wir haben uns zuletzt auf den meisten Positionen zumeist ganz erheblich verjüngt. Dabei dürfen wir aber erfahrene Spieler als Anker nicht ganz vergessen", erklärt der HC-Geschäftsführer die Neuverpflichtung.

Allerdings habe man im Zuge dieser Neuverpflichtung nicht geplant, einen der Mittelblockspieler abzugeben.

Die Verpflichtung wurde auch möglich, weil sich mit der Sontowski & Partner Group ein Sponsoring-Partner für den Spieler gefunden hat.

Am Donnerstag steht für die Erlanger aber erstmal das nächste Bundesliga-Heimspiel in der Arena Nürnberger Versicherung an. Dann treffen sie auf den SC DHfK Leipzig, derzeit auf Platz 7 der aktuellen Tabelle. Anpfiff ist um 19.05 Uhr.