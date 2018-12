HC Erlangen empfängt Ludwigshafen

Mit einem Sieg gegen Ludwigshafen will der HC Erlangen sich vor Weihnachten noch selbst beschenken. Aktuell sind die Pfälzer Tabellenletzter, bislang stehen nur vier Punkte auf ihrem Konto. Insofern sind die Chancen der Erlanger auf den fünften Punktspiel-Sieg in Serie gut. Durch einen weiteren Erfolg könnten sie sich im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle festsetzen.

Mahnende Worte des Trainers

Trotz der Überlegenheit auf dem Papier warnt HCE-Trainer Adalsteinn Eyjolfsson vor dem Gegner. Der HCE-Coach erinnert an die knappe 26:27-Niederlage, die Ludwigshafen zuletzt gegen Gummersbach kassierte und an das große Engagement der Eulen. "Die Spiele gegen die Eulen waren immer sehr kampfbetont und emotional. Sie verfügen über ein starkes Kollektiv und einen unbändigen Willen", sagte Eyjolfsson im Vorfeld der Partie.

Fans und Mannschaft feiern "Black Night"

Für Stimmung dürfte in der Nürnberger Arena in jedem Fall gesorgt sein, denn der HCE veranstaltet zum Spiel gegen die Eulen seine "Black Night“: Viele Fans werden schwarz gekleidet in die Halle kommen und so optisch eine Einheit mit der Mannschaft bilden.