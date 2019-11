HC Erlangen empfängt den Rekordmeister

Aktuell steht das Team von der Ostsee auf Platz zwei der Tabelle - allerdings haben die Kieler bislang zwei Spiele weniger absolviert als Spitzenreiter Flensburg und Kiel hat von allen Mannschaften die wenigsten Minuspunkte. Bislang musste sich das Team von Trainer Filip Jicha in dieser Saison lediglich den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg geschlagen geben.

Rekordmeister ist wieder da

Auch in der Champions League läuft es für den THW derzeit gut: Aktuell ist die Mannschaft, die neben internationalen Stars auch die deutschen Nationalspieler Steffen Weinhold, Patrick Wiencek, Rune Dahmke und Hendrik Pekeler in ihren Reihen hat, Tabellenführer in der Gruppe B.

Erlanger Underdogs

Dem HC Erlangen kommt deswegen allenfalls eine Außenseiterchance zu. Die Franken liegen momentan auf Platz 13 der Bundesliga-Tabelle. Aus den letzten fünf Spielen holte der HCE nur einen Punkt. Nach drei Wochen Spielpause wollen die Erlanger nun möglichst schnell eine Trendwende einleiten - sollte es gegen Kiel nicht klappen, dann vielleicht am Sonntag im nächsten Heimspiel gegen die HSG Wetzlar.