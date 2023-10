HC Erlangen: Die Chance zur schnellen Revanche gegen Berlin

Mit 35:38 nach Verlängerung zogen die Erlanger im Pokal den Kürzeren gegen die Berliner, die in der Handball-Bundesliga (HBL) nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen sind und mit 14:0 Punkte den zweiten Tabellenplatz belegen. Der HCE rangiert mit 6:8 Punkten auf Rang zehn, hofft aber auf eine gelungene Revanche am Samstag (17.30 Uhr).

Dann haben die Mittelfranken auch wieder ein "echtes" Heimspiel in der Nürnberger Arena. Für das Pokalspiel war man nach Würzburg ausgewichen.

Kann Erlangen die Berliner nochmal überraschen?

"Wir haben am Ende einfach ein oder zwei Fehler zu viel gemacht, um gegen so einen Gegner gewinnen zu können. Man kann aber, sagen, dass es unser bestes Spiel in dieser Saison war", sagt Linksaußen Christopher Bissel.

Bis Samstag steht vor allem Regeneration an, aber natürlich auch die erneute Vorbereitung auf die Hauptstädter: Bissel: "Das hatte ich so auch noch nicht, dass man innerhalb von vier Tagen zweimal gegen den gleichen Gegner spielt. Man muss einen guten Zwischenweg finden zwischen 'nicht zu viel ändern' und 'doch ein bisschen was ändern, um den Gegner doch nochmal zu überraschen'."