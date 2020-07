HC Erlangen bereitet sich auf die Handball-Bundesliga-Saison vor

Exakt 125 Tage nach dem letzten Heimsieg gegen den Bergischen HC sind die Handballer vom HC Erlangen am Donnerstag in ihre Saison-Vorbereitung gestartet.

Eine Saisonvorbereitung, die aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Zwangspause eine ganz besondere werden wird, weiß Trainer Michael Haaß: "Ich glaube die Vorfreude auf den Trainingsauftakt war noch nie so groß wie in dieser Saison. Die Jungs haben in den letzten Wochen zwar individuell trainiert, aber seit Monaten nicht mehr in der Halle gestanden. Wir alle lieben unseren Sport und können es kaum abwarten endlich wieder loszulegen."

Integration von sechs Neuzugängen

Der neue Trainer der Erlanger geht das Training für die neue Bundesliga-Saison mit einem klaren Plan - gegliedert in zwei Phasen - an: In der ersten Phase soll die Athletik und die Integration der Neuzugänge im Vordergrund stehen, in der zweiten auch die Taktik.

Die deutlich längere Vorbereitungszeit, die unter strenger Einhaltung der Hygiene-Vorgaben stattfinden wird, hat den Vorteil, die Neuzugänge Steffen Fäth, Klemen Ferlin, Max Jaeger, Simon Jeppsson, Martin Ziemer und Janis Boieck vollumfänglich zu integrieren.