HC Erlangen: "Alle ziehen an einem Strang"

Die letzte Saison war für den HC Erlangen mit viel Verletzungspech und einer zweiwöchigen Quarantäne eher durchwachsen. Nur Platz 13 belegten die Mittelfranken, angestrebt war ein einstelliger Tabellen-Rang.

Doch in dieser Spielzeit läuft es bislang besser für die Erlangener: Nach vier Spielen rangiert das Team von Michael Haaß auf dem sechsten Rang. Trotz der 20:30-Niederlage gegen den Deutschen Meister THW Kiel kann Erlangen mit dem Saisonstart zufrieden sein - gegen Vizemeister Flensburg-Handewitt erkämpften sich die Mittelfranken ein 27:27, die anderen zwei Spiele wurden gewonnen.

"Wir haben jetzt gegen zwei Topmannschaften gespielt, gegen die eine haben wir einen Punkt geholt, gegen die andere mit zehn Toren verloren verloren. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir tun gut daran, demütig zu bleiben und weiter zu arbeiten", so Erlangens Kapitän Nicolai Link.

Erlangen hat sich weiterentwickelt - und will noch besser werden

Demütig bleiben, weiter arbeiten. Bayerns Aushängeschild in Sachen Handball hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Warum das so ist, weiß Sportdirektor Raul Alonso: "Die Mannschaft arbeitet auf einer Grundlage, die schon gelegt wurde, das hilft immer. Viele Leistungsträger sind nicht mehr verletzt. Und dann ist da noch die hervorragende Arbeit des Trainers mit der Mannschaft - alle ziehen an einem Strang."

Michael Haaß, einst Spieler in Erlangen, jetzt Trainer, ist also einer der Erfolgsgaranten, dazu kommen wieder viele Zuschauer in die Nürnberger Arena, zuletzt mehr als 4.500. Da entsteht etwas Großes beim HCE. "Wir werden uns Stück für Stück weiter verbessern, um möglichst weiter oben in der Tabelle zu bleiben," sagt der Coach.

Und sein Sportdirektor ergänzt: "Wir gehen unseren Weg, und die Entwicklung stimmt absolut. Damit können alle zufrieden sein. Natürlich bedarf es weiterer Schritte, um sich da oben festzubeißen."