Hauptversammlung beim FC Bayern: Bosse in der Pflicht

Wie geht es weiter?

Rummenigges Vertrag läuft bis zum 31. Dezember 2019. Der 63-Jährige möchte sich in "nächster Zeit" entscheiden "und dann werde ich mit Uli das Gespräch führen". Eine Verlängerung, wenngleich nicht wie zuletzt üblich um drei Jahre, ist wahrscheinlich. Seit 2002 führt Rummenigge den Rekordmeister als Vorstandsboss. Er könnte den drei Jahre älteren Hoeneß als Präsident ablösen. "Ich habe kürzlich gesagt, in zwei, drei Jahren... Da haben alle schon meine Nachfolger diskutiert, da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen", erzählte Hoeneß in dieser Woche im Magazin seiner Basketballer.

Er werde sicher "nicht ewig am Stuhl kleben", sagte er weiter. Aber vielleicht doch noch einige Jahre. Denn wenn er das Gefühl habe, die Nachfolgelösung haue nicht so hin, werde er so lange wie möglich da sein, sagte Hoeneß. "Aber es muss eine Lösung geben. Denn ob mit 68, 67 oder mit 70 - irgendwann ist Ende. Je eher desto besser."

Mehr Umsatz

Wirtschaftlich läuft es gut beim FCB: Die Zahlen sind einmal mehr imposant. Die Münchner machten in der Saison 2017/18 einen Rekordumsatz von 657,4 Millionen Euro (Vorjahr 640,5). Dazu floss ein satter Gewinn von 29,5 Millionen Euro auf das Festgeldkonto. Sportlich gab's Jubel über die Meisterschaft, deren erneuter Gewinn aber in den vergangenen Wochen in weite Ferne gerückt ist.

Transfers im Winter möglich

Nach dem 5:1-Sieg gegen Benfica Lissabon ist zumindest etwas Ruhe eingekehrt. Die Treffer von Arjen Robben, Franck Ribéry und Robert Lewandowski, alle aus der Ü30-Generation, nehmen auch etwas Schärfe aus der Diskussion um Trainer Niko Kovac - und um einen zu alten Kader. Im Sommer bekommt die Münchner Mannschaft aber vermutlich ein größeres Facelifting verpasst. Schon für den Winter deutete Sportdirektor Hasan Salihamidzic mögliche Transfers an.

Rummenigge erinnert an Erfolge

In Panik verfallen, wollen die Bayern-Bosse aber nicht: "Wir haben wahnsinnig viel Erfolg gehabt seit 2012. Man kann sagen, wir hatten über sechs Jahre eine Dauerparty", meint Rummenigge. "Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, weil wir in der Tabelle nicht ganz da sind, wo wir selber gerne wären, das alles in Frage zu stellen."