19.02.2021, 12:00 Uhr

Hat die Bundesliga ein Problem mit Laptop-Trainern?

Was ist entscheidend für konstanten Erfolg in der Fußball-Bundesliga? Wie sehr hängt er vom Trainer und seiner vorgegebenen Taktik ab? Verstehen die Spieler wirklich immer, was hinter den Systemen steckt und was die Coaches von ihnen erwarten?