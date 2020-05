HaSpo Bayreuth steigt am grünen Tisch in die 3. Liga auf

HaSpo Bayreuth ist im Rahmen eines komplizierten Verfahrens am grünen Tisch in die 3. Handball-Liga aufgestiegen. Dies gab der Handballsportverein am Mittwoch (20.05.20) auf seiner Website bekannt.

Abschlusstabelle durch Quotienten-Regelung

Nachdem die laufende Saison am 13.04.20 wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden musste, wurde die Abschlusstabelle anhand einer Quotienten-Regelung aus den gespielten Partien und den gesammelten Punkten ermittelt. In diesem Ranking belegte HaSpo Bayreuth den zweiten Platz und damit keinen Aufstiegsplatz.

HaSpo in Härtefall-Tabelle auf drittem Platz

Weil der Rückstand zum Erstplatzierten jedoch nur 0,03 Punkte betragen hatte, landete HaSpo Bayreuth in einer sogenannten Härtefall-Tabelle, in der alle Zweitplatzierten der deutschen Oberligen aufgelistet waren. In dieser Tabelle belegte HaSpo Bayreuth den dritten Platz und spielt ab September in der 3. Liga, sofern die Corona-Maßnahmen einen Saisonstart zulassen. Wie der Vereinsvorsitzende Andreas Berghammer auf BR-Nachfrage mitteilt, seien die Auflagen für die 3. Liga für den Bayreuther Verein kein Problem. Neben einer Bürgschaft in Höhe von 10.000 Euro müsse zudem die Halle als tauglich eingestuft werden.