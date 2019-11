Hasan Salihamidzic soll Sportvorstand beim FC Bayern werden

Salihamidzic, seit Sommer 2017 Sportdirektor des Vereins, "hat in dieser Zeit hervorragende Arbeit geleistet", schreibt der FC Bayern in einer Pressemitteilung: "Dies gilt nicht nur für den Profibereich, in dem er wesentlich für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre mitverantwortlich ist, sondern auch für den Bereich der Jugend- und Nachwuchsförderung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern."

Der Aufsichtsrat der Bayern, der am Montag getagt hat, "beabsichtigt daher, die Zusammenarbeit mit Hasan Salihamidzic fortzusetzen und ihn zum 1. Juli 2020 in den Vorstand zu berufen." Im Vorstand würde Salihamidzic mit dem Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und dessen designiertem Nachfolger Oliver Kahn, der im Januar 2020 bei den Bayern anfängt, zusammenarbeiten. Dem Vorstand des Rekordmeisters gehören zudem Jan-Christian Dreesen (Finanzen und Controlling), Andreas Jung (Marketing, Sponsoring und Events) und Jörg Wacker (Internationalisierung und Strategie) an.

Kritik an der Transferpolitik - Hoeneß verteidigt Salihamidzic

Hasan Salihamidzic stand in seiner Zeit als Sportdirektor immer wieder in der Kritik, vor allem wegen einer vermeintlich unglücklichen Transferpolitik. Noch-Präsident Uli Hoeneß verteidigte Salihamidzic aber stets energisch. Erst am vergangenen Wochenende schimpfte Hoeneß über die teilweise "despektierlichen" Äußerungen über den Sportdirektor.

"Hasan hat einen guten Job dieses Jahr gemacht. Dass er nicht ständig genannt wird, zwischen Karl-Heinz und mir, ist klar. Aber es ist unverschämt, wie mit ihm umgegangen wird", sagte Hoeneß. Er betonte, dass beispielsweise die aus seiner Sicht gelungenen Transfers der Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard sowie von Talent Alphonso Davies "auf seinem Mist gewachsen" seien.