Hasan Salihamidzic - die FC-Bayern-Transferbilanz im Check

Bei Alaba und Lewandowski hatte Salihamidzic keine andere Chance

Den schwachen Umgang mit verdienten Spielern wie David Alaba, Robert Lewandowski, Niklas Süle muss man Hasan Salihamidzic anlasten. Das gerät zu schnell in Vergessenheit. Da gehören zwei Seiten dazu, aber souverän war das auch von Salihamidzic nicht.

Philipp Nagel: "Es geht mal wieder zu schnell. Gestern ist er pfui, heute ist er hui und so weiter- welcome to Sportmedien, das ist so ein bisschen auch Fluch und Segen. Es bringt jetzt auch nichts, immer nur zu sagen 'Vor zwei Jahren hast du das und das nicht so gut gemacht. Kann man nicht einmal auch zugestehen, dass er sich entwickelt? Natürlich hat er sich entwickelt.

(...) Alaba und Lewandowski: Beide haben denselben Berater bei beiden ging es am Ende um die Kohle und die Bayern haben gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Wir gehen bis zu einem gewissen Punkt. Die Bayern-Seite hatte keine andere Chance, also so zu reagieren."