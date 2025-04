TSV-1860-Investor Ismaik exklusiv: "Möchte den Klub verkaufen"

Hasan Ismaik plant, seine Anteile am Drittligisten TSV 1860 zu verkaufen. Das erklärte er im exklusiven Interview, das in Teilen am Sonntag, ab 21.45 Uhr, in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport" zu sehen sein wird.

"Ich möchte den Klub verkaufen und einfach nur noch Fan sein. Ich will nur noch Fan von 1860 sein", so Ismaik. "Ich denke, 1860 braucht jemand Neues - sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Klub so bleiben, wie er ist", sagte der 47-Jährige in einem Interview mit den Autoren Robert Grantner und Christoph Nahr, das im Rahmen von Dreharbeiten für die neue ARD-Doku-Serie "Rise&Fall of 1860" geführt wurde.

Ismaik begründet Entscheidung: "Keine Wertschätzung, kein Respekt"

Ismaik hatte 2011 60 Prozent der Anteile an der 1860 GmbH & Co. KgaA für 18 Millionen Euro gekauft, als der Verein kurz vor der Insolvenz stand. Seither hat der Jordanier eine gewichtige Rolle im Verein, erlebte den Abstieg aus der zweiten Liga. Anschließend erhielt der Verein nicht die Lizenz für die 3. Liga, da der dafür nötige Geldbetrag nicht bis zum Fristende hinterlegt wurde. Bis heute gibt es unterschiedliche Darstellungen, wie es zu dazu kam.

Diese und andere Differenzen, die Ismaiks Zeit beim TSV 1860 begleiten, sind laut dem Jordanier der Hauptgrund für seinen Wunsch, seine Anteile am Verein zu verkaufen: "Seit 14 Jahren leide ich unter diesen Leuten. Sie haben mir sehr schlechte Erfahrungen und eine sehr schlimme Zeit bereitet. (...) Es gibt keine Wertschätzung, keinen Respekt. Nichts", beklagt Ismaik.

Doch Ismaik gesteht auch eigene Fehler ein: "Ich gebe mir die Schuld, dass ich, bevor ich gekauft habe, 1860 nicht richtig verstanden habe – die Kultur, die Geschichte des Klubs, die 50+1-Regel. Dass die Menschen hier etwas anderes wollen – das hätte ich vorher erkennen müssen."

Ismaik-Traum: Münchner Derby "bevor ich sterbe"

Wie der Verkauf tatsächlich vonstattengehen soll, bleibt abzuwarten. Ismaik warnt jedoch potenzielle Interessenten vor der Aufgabe: "Jeder, der glaubt, die Fähigkeit zu haben, 1860 zu kaufen. Meine Tür steht offen. Aber wenn er nicht 200 bis 300 Millionen hat, wird es für ihn nicht funktionieren".

Ismaik wünscht dem Verein dennoch sportlichen Erfolg und dass sich die Vision erfüllt, wegen der er einst die Anteile erworben hatte: "Ich möchte den Klub verkaufen und einfach nur noch Fan sein. Ich will nur noch Fan von 1860 sein. Ich bete dafür, dass der Klub eines Tages in der ersten Liga spielt. Das ist mein Traum - und ich wünsche mir, dass dieser Traum in Erfüllung geht, bevor ich sterbe: ein Derby in München zwischen Bayern und 1860 in der ersten Bundesliga."

"Rise&Fall" ist ein neues Doku-Serien-Format der ARD, das sich mit Traditionsvereinen in Deutschland beschäftigt. Die vierteilige Serie über den TSV 1860 München wird am 21. Oktober dieses Jahres in der ARD-Mediathek veröffentlicht und macht den Auftakt dieses Doku-Serien-Formats.