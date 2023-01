Harold Kreis ist neuer Eishockey-Bundestrainer

Zurück in die Zukunft: Nach den erfolgreichen Trainer-Talenten Marco Sturm und Toni Söderholm setzt der Deutsche Eishockey-Bund nun wieder auf einen Routinier als Bundestrainer. Der 64 Jahre alte Deutsch-Kanadier Harold Kreis soll die Reform-Arbeit seiner jüngeren Vorgänger vollenden und das Nationalteam im Mai zu einem WM-Coup in Finnland und Lettland führen.

Kreis: "Eine große Ehre für mich"

"Ich habe schon viel erlebt in meiner Karriere, aber jetzt als Bundestrainer zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist eine große Ehre für mich", sagte Kreis bei seiner Vorstellung am Montag. "Wir freuen uns sehr über den heutigen Tag. Wir haben ein Anforderungsprofil gehabt, nachdem uns Toni Söderholm verlassen hat. Diese Entscheidung ist sehr, sehr positiv für die Zukunft des deutschen Eishockeys", sagte DEB-Vizepräsident Andreas Niederberger.

Söderholm, ursprünglich mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet, hatte Mitte November nach vier Jahren überraschend aufgehört und war zum Schweizer Spitzenklub SC Bern gewechselt.

Kreis war schon als Co-Trainer für den DEB tätig

Der 64 Jahre alte Kreis ist auf der Bank des DEB kein unbeschriebenes Blatt. Der gebürtige Kanadier arbeitete bereits bei der Heim-WM 2010 in Köln und Mannheim und den folgenden Ausgaben 2011 und 2012 als Co-Trainer für die DEB-Auswahl. Es folgten Trainerstationen bei den Adlern Mannheim, dem EV Zug in der Schweiz, der Düsseldorfer EG und zuletzt in Schwenningen.

Seine größten Erfolge an der Bande hatte Kreis 2006 mit dem HC Lugano und 2008 mit den ZSC Lions gefeiert, die er als Cheftrainer zur Schweizer Meisterschaft führte. Zuvor hatte er als "beinharter Verteidiger" viele Jahre für Mannheim und die DEB-Auswahl gespielt.