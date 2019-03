Harald Gärtner und FC Ingolstadt beenden Zusammenarbeit

Das Zweitliga-Schlusslicht gab bekannt, dass man im Verein nach mehreren Gespräche mit dem FCI-Aufsichtsrat zu der Entscheidung gekommen sei, und das letztlich "in beiderseitigem Einvernehmen". Es habe an der Stelle unterschiedliche Auffassungen gegeben.

Gärtner, der als Geschäftsführer Kommunikation und Sport tätig war, kam im März 2007 zu den Oberbayern, die damals noch in der Regionalliga Süd spielten. Er feierte drei Aufstiege, 2008 und 2010 jeweils in die 2. Bundesliga und im Sommer 2015 in die Bundesliga. In der aktuellen Zweitligasaison gab es allerdings zahlreiche Enttäuschungen für den FCI, der um den Klassenverbleib bangen muss.