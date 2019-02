Happy-End-Sonntag für Ski-Star Lindsey Vonn

"Keine Tränen, nur Spaß haben" will die US-Amerikanerin nach dem Gewinn der Medaille und dem perfekten Ende ihrer langen Karriere. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 und zweifache Weltmeisterin von 2009 freut sich riesig über Bronze. Schließlich seien die letzten paar Wochen so schwer für sie gewesen. "Mein Körper ist wirklich fertig", sagt Vonn. Demnächst steht nochmal eine Operation am linken Knie an.