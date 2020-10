Hansi Flicks Personal-Puzzle vor dem Bielefeld-Spiel

Kurz vor dem Ende der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bielefeld (Samstag, 18.30 Uhr in Bielefeld, Live-Einblendungen bei Heute im Stadion), musste Hansi Flick erst einmal herzhaft lachen. Es kam tatsächlich die Frage, ob er sich in Doppelfunktion vorstellen könnte, neben dem FC Bayern auch noch die deutsche Nationalmannschaft zu trainieren.

Flick musste nicht nur lachen, weil eine solche Doppelfunktion "mal so nebenher" ohnehin nicht realistisch ist. Sondern auch, weil er nun mal ein Trainer ist, der vor allem im Hier und Jetzt lebt und selten weiter als bis zum nächsten Match plant.

Wie sehr setzt Flick auf Rotation?

"Ich denke an das Spiel gegen Bielefeld", unterstrich er. In Sachen Aufstellung ließt er sich - erwartungsgemäß - weder mit Blick auf die Arminia noch hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs in die Karten schauen. In der vergangenen Saison setzte Flick stark auf eine Stammformation. Ob er in der aktuellen Spielzeit angesichts des engen Terminplans stärker auf Rotation setzt, ließ er offen.