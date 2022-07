Stimmen zum Tod: Beckenbauer und Flick trauern um Uwe Seeler

Der Hamburger Fußballer Uwe Seeler ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Er war nicht nur in Deutschland ein Idol. Auch die Fußball-Welt verneigt sich nach seinem Tod von einem ganz Großen ihres Sports. Stimmen und Reaktionen zum Tod des deutschen Ehrenspielführers:

Weggefährte und Fußball-Legende Franz Beckenbauer: "Einen so tollen Menschen wie den Uwe gibt's kein zweites Mal. Er war mein ältester und bester Freund. Er hat mich immer unterstützt, als ich ganz jung zur Nationalmannschaft kam. So wie er sein Leben lang allen geholfen hat." (Quelle: Bild-Zeitung)

Bundestrainer Hansi Flick: "Uwe Seeler war ein Vorbild für Generationen von Nationalspielern. Mit seiner bodenständigen, bescheidenen und zurückhaltenden Art hat er auch neben dem Platz die Menschen begeistert und für sich eingenommen. Sein Name ist Sinnbild für Vereinstreue und Loyalität.

Bei vier Weltmeisterschaften stand er selbst auf dem Rasen, später hat er als Ehrenspielführer und Teil der DFB-Delegation unsere Nationalmannschaft zu Turnieren begleitet, beispielsweise 2010 nach Südafrika. Wir haben es immer genossen, ihn um uns zu haben. Uwe Seeler hat uns inspiriert. Wir alle bei der Nationalmannschaft und beim DFB werden ihn sehr vermissen."

Thomas Müller: "Unverwechselbare Fußballlegende"

Thomas Müller, Fußballer FC Bayern und Nationalspieler: "Uns Uwe wird immer in unseren Herzen bleiben. Eine unverwechselbare Fußballlegende und ein großartiger Mensch!"

Oliver Kahn, Vorstandschef FC Bayern: "Wer an den deutschen Fußball und seine Größten denkt, denkt an Uwe Seeler. Sein Tod ist ein schmerzhafter Verlust für die ganze Fußball-Familie. Seeler stand für ehrlichen Fußball, für Loyalität und Menschlichkeit, er war ein Spieler mit Herz und für die Herzen - wir werden ihn als einen der ganz Besonderen des Sports immer in Erinnerung behalten."

Rudi Völler, Ex-Bundestrainer und einst Fußballer beim TSV 1860 München: "Ich bin erschrocken. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, der ich mein tiefstes Beileid ausspreche. Uwe war ein wunderbarer Mensch, eines der größten deutschen Sportidole ist von uns gegangen."

1. FC Nürnberg: "Ein toller Mensch, ein vorbildlicher Sportsmann und einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten - Ruhe in Frieden, Uwe #Seeler."

SpVgg Greuther Fürth: "Ehrenspielführer, Idol, Mensch. Der Fußball trauert um einen seiner Größten: Uwe Seeler ist heute im Alter von 85 Jahren verstorben. Unser Mitgefühl gilt besonders Familie und Freunden. Du bleibst unvergessen, Uwe!"

SpVgg Bayreuth: "Die gesamte Oldschdod-Familie trauert zusammen mit dem HSV um einen ganz ganz Großen. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft! Mach's gut 'Uns Uwe'!"

Hasan Salihamidzic: "Er wird allen fehlen, die unser Spiel lieben"

TSV 1860 München: "Der TSV 1860 München trauert um Uwe #Seeler. Wir wünschen den Hinterbliebenen viel Kraft in diesen schweren Stunden und sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und allen Angehörigen. Ruhe in Frieden."

Herbert Hainer, Präsident FC Bayern: "Der Tod von Uwe Seeler trifft die deutsche Fußballseele in ihrem tiefsten Inneren. "Uns Uwe" war ein Volksheld, es gab keinen Fan in Deutschland, der ihn nicht verehrt hat. Seeler hat die Nation bewegt - auch über das Spiel hinaus. Ich persönlich hatte das Glück, lange mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und ihn als besonderen Menschen kennenzulernen, der warmherzig, freundlich und offen auf jeden zugegangen ist. Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit seiner Familie, den Angehörigen und Freunden."

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern: "Der Tod von Uwe Seeler ist ein sehr großer Verlust für den Fußball in Deutschland und auf der Welt. Als ich Profi beim Hamburger SV wurde, war Uwe Seeler Präsident des HSV.

Er war ein unglaublich sympathischer und loyaler Mensch, der sein Leben lang dem HSV die Treue hielt, mir aber bei meinem Wechsel zum FC Bayern keine Steine in den Weg legte und meine Entscheidung verstand. Uwe Seeler war als Person, als Sportler ein Idol: Zu ihm konnte man aufblicken, was er gar nicht wollte, dafür war er zu bescheiden. Er wird allen fehlen, die unser Spiel lieben. Ich bin in Gedanken bei ihm und seiner Familie."