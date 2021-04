Hansi Flick - sein schleichender Abschied als Bayern-Coach

Kompetenzgerangel mit Salihamidzic

Wann genau begann es also im Verhältnis des Erfolgstrainers und seines Klubs zu kriseln? Man muss wohl bis in den Sommer zurückgehen. Die Neuverpflichtungen, für die in erster Linie Sportdirektor Hasan Salihamidzic verantwortlich zeichnet, stießen bei Flick nicht zu hundert Prozent auf Gegenliebe. "Der Kader in der vergangenen Saison war besser als der jetzige - das wird jeder bestätigen", sagte Flick vergangene Woche bei einer Pressekonferenz, als bereits über seinen möglichen Abschied spekuliert wurde.

Dass seine Vorstellungen und die von Salihamidzic nicht zusammenpassen, kristallisierte sich seit Monaten immer mehr heraus. Seine Unzufriedenheit ließ sich der Ex-Profi und ehemalige Assistent von Jogi Löw nun auch immer häufiger anmerken. Zuletzt stieß Flick die Entscheidung, Jérôme Boatengs Vertrag nach dieser Spielzeit nicht zu verlängern, sauer auf.

Der Trainer hätte gerne mehr Mitspracherecht bei der Zusammenstellung des Kaders gehabt. Salihamidzic ließ sich aber in seinen Tätigkeitsbereich nicht gerne hineinreden. Ex-Bayern-Trainer und Flick-Vorgänger Niko Kovac kritisierte erst in dieser Woche: "Man will bei der Kaderplanung mitgenommen und eingebunden werden. Wir wissen alle, wie es in München abläuft: Dort ist es genau das Gegenteil", sagte der Coach der AS Monaco.