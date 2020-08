Hansi Flick: "Manchmal läuft es nicht so optimal"

Doppeltorschütze Gnabry "Man of the Match"

Man weiß nicht, ob die Bayern auch ohne Gnabrys furiose Einzelleistung - in Arjen-Robben-Manier ließ er fünf Gegnern keine Chance und traf aus rund 15 Metern in den Winkel - so leicht ins Spiel gefunden hätten. Gnabry, der auch noch das 2:0 nachlegte, wurde zum "Man of the Match" gewählt.

Auch bei den Spielern überwog die Erleichterung über den Finaleinzug, egal wie der zustande gekommen war. Große Analysen wollte keiner machen, der kämpferische Blick ging gleich wieder nach vorne: "Wir werden am Sonntag alles geben, um den Titel zu holen."