Hansi Flick: Kein Bekenntnis, viel Interpretationsspielraum

"Ich muss die Dinge mit meiner Familie besprechen"

Ein Bekenntnis zum FC Bayern wollte Flick auch an diesem Abend nicht geben: "Ich muss die Dinge mit meiner Familie besprechen". Egal, wie seine Entscheidung ausfalle: "Die Familie hat mich in der Vergangenheit immer unterstützt und wird das auch in der Zukunft tun." Das sei ein gutes Gefühl. "Ob ich jetzt vielleicht beim DFB bin und einen anderen Rhythmus hätte, wäre ihnen völlig egal."

Einen Gesprächstermin mit dem designierten Vorstandschef Oliver Kahn zum Thema Zukunft bestätigte er nicht: "Ich habe bis jetzt noch keinen Termin. Wenn Oliver mit mir sprechen möchte, wird er mir das rechtzeitig sagen, ich habe Zeit. Wenn er Lust hat, mit mir zu quatschen, kann er das gerne tun."

Klar ist vorläufig nur eines: Flick, dessen Vertrag in München noch zwei Jahre läuft, will weiter als Trainer arbeiten, ob bei Bayern oder als heiß gehandelter Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich hänge an dem Trainer-Job, und deswegen kann ich mir auch nichts anderes vorstellen als diesen Beruf", sagte der Mann, der in dieser Saison nach dem frühen Pokal-Aus und dem viel schmerzlicheren Champions-League-K.o. nur noch ein Single-Titel-Trainer werden kann.