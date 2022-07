Hans-Walter-Wild Stadion Bayreuth: Große Sport- und Showmomente

Große Spiele gegen Uerdingen, den FC Bayern und 1860

Der Zuschauerrekord wurde 1979 aufgestellt, als einem Aufstiegs-Hinspiel zur Ersten Bundesliga gegen Bayer 05 Uerdingen 22.500 Zuschauer beiwohnten. Ein Jahr später spielte die SpVgg Bayreuth vor 18.000 Zuschauern gegen den FC Bayern München in der 3. Hauptrunde im DFB-Pokal 1979/80 und gewann auf schneebdecktem Boden durch ein Tor von Torjäger Uwe Sommerer 1:0. Schluss war wie schon in der Saison 1976/77 erst im Viertelfinale, als man beim FC Schalke 04 mit 1:3 unterlag.

"Ausverkauft" meldete die SpVgg auch im Mai 1987: Am letzten Spieltag der damals noch drittklassigen Fußball-Bayernliga schlug die Altstadt den TSV 1860 München mit 3:1 und stieg damit in die 2. Bundesliga auf. Für die erste DFB-Pokal-Hauptrunde am 30. Juli gegen den Hamburger SV gibt es ebenfalls keine Karten mehr. 14.075 Fans sind dann vom DFB im "HaWaWi" zugelassen.

Auch Länderspiele der deutschen B-Fußballnationalmannschaft und der Frauennationalmannschaft fanden im Stadion am Ellrodtweg statt. Am 30. Mai 2010 gab es im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft mit der Partie Mexiko gegen Gambia (5:1) zum ersten Mal auch ein A-Länderspiel der Männer im Stadion zu sehen.