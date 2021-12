Hans Nunoo Sarpei wechselt von Greuther Fürth zum FCI

Der Mittelfeldspieler trug in der vergangenen Saison mit 28 Einsätzen einen großen Teil zum Bundesliga-Aufstieg der SpVgg Greuther Fürth bei. Insgesamt absolvierte er 64 Pflichtspiele in weiß-grün. In der gerade beendeten Hinrunde der Fußball-Bundesliga kam der Rechtsfuß auf acht Ligaeinsätze, wovon er sechs Spiele über die vollen 90 Minuten bestritt. Jetzt soll er den FC Ingolstadt vor dem Abstieg bewahren. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen.

Sarpei: "Mission Klassenerhalt kein leichtes Unterfangen"

Dem Neuzugang ist zwar klar, "dass die Mission Klassenerhalt kein leichtes Unterfangen wird". Entscheidend sei aber "das Miteinander und der Glaube daran, dass wir es definitiv noch schaffen können", betonte Sarpei. Genau diese Einstellung lobt der Geschäftsführer Sport und Kommunikation beim FC Ingolstadt 04 Dietmar Beiersdorfer: "Die brauchen wir, speziell in den nächsten Monaten, in denen wir um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga spielen".

Vorbereitung auf die Restrückrunde ab 2. Januar

Erst tags zuvor hatte der FC Ingolstadt Florian Pick vom Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Der wird gemeinsam mit Sarpei und dem restlichen Team am 2. Januar die Vorbereitung auf die Restrückrunde beginnen.