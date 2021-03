Hanno Behrens verlässt den 1. FC Nürnberg im Sommer

Darauf einigten sich nach Klubangaben Behrens und Sportvorstand Dieter Hecking. "Hanno ist ein verdienter Spieler, der viel für den 1. FC Nürnberg geleistet hat. Wir hatten ein gutes Gespräch. Es gebietet die Fairness und der Umgang miteinander, dass wir dieses Gespräch jetzt im März und nicht erst nach der Saison geführt haben“, erklärte Dieter Hecking.

Zweitliga-Rekordspieler für den Club

"Ich werde Nürnberg verlassen und eine neue Herausforderung suchen", bestätigte der 30-Jährige, der zu Beginn dieser Saison das Kapitänsamt beim Club an Enrico Valentini verloren hatte und nur noch Ersatzspieler ist. "Solange ich aber das Club-Trikot trage, werde ich mich weiterhin voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellen und werde da sein, wenn ich gebraucht werde", kündigte Behrens an.

Behrens war im Sommer 2015 vom SV Darmstadt nach Nürnberg gewechselt und ist mit bislang 179 Partien Zweitliga-Rekordspieler des Vereins. Dabei gelangen ihm 32 Treffer und 23 Vorlagen.