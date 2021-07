Hannes Aigner: Ganz entspannt das Gold vor Augen

Mit Gold kennt sich der Augsburger Kanute Hannes Aigner aus: Schon dreimal krönte er sich zum Weltmeister, nämlich 2010, 2011 und 2018 - und hatte die Goldmedaille um den Hals hängen. Auch als Europameister schon. Allerdings fehlt ihm das wertvollste Gold noch. Das der Olympischen Spiele. In London 2012 holte Aigner immerhin Bronze in seiner Disziplin, dem Kanuslalom, und seiner Bootsklasse, dem Kajak. In Rio 2016 war es dann der undankbare vierte Platz. Jetzt im Alter von 32 Jahren ist es vielleicht schon seine letzte Chance auf den höchsten Preis bei den Sommerspielen. Aigner will angreifen, hat die nötige Erfahrung und Ruhe.

Playstation und Musik helfen bei der Vorbereitung

"Man muss das richtige Maß an Fokus und Konzentration sowie an Entspannung finden", sagt der Augsburger vor dem Olympiastart. Bücher, Playstation, Musik, solche Utensilien hat er im Gepäck nach Tokio mitgebracht - zur Ablenkung und gegen den Lagerkoller. "Zwischen Anreise und Wettkampf hat man schon viel Zeit, um sich verrückt zu machen", räumt der Kanuslalom-Weltmeister ein. Umso erleichterter wird er sein, wenn er am Mittwoch am Start steht. Für Gold natürlich.