Hankofen im Fußballhimmel

Es sieht gar nicht gut aus beim letzten Heimspiel im Maierhofer Stadion in Hankofen. Wenige Minuten vor Schluss liegen die Kultkicker aus dem 300-Einwohner-Dorf im letzten Saisonspiel scheinbar aussichtslos mit 1:3 zurück. Es droht die erste Heimniederlage der Saison. Doch in den beiden letzten Spielminuten macht die Spvgg Hankofen-Hailing noch zwei Tore zum 3:3 Endstand.

"Das war mal wieder Hankofen pur, wir machen es gerne bis zur letzten Sekunden spannend", sagt Tobi Lermer, mit 22 Toren Rekordtorschütze der Bayernliga Süd wenige Minuten nach Schlusspfiff ins BR Mikrophon. "Jetzt reißen wir das ganze Stadion ab und feiern mit den Fans", sagt er augenzwinkernd und verschwindet in einer Traube von Fans.

Kleinstes Dorf, die meisten Zuschauer

Fußball in Hankofen im Landkreis Straubing-Bogen ist Leidenschaft pur. Das Dorf ist bei jedem Heimspiel mit Autos zugeparkt, auf dem Platz wird um jeden Zentimeter gerungen. Der Verein hat am Ende der Bayernligasaison nicht nur die mit Abstand meisten Punkte – der Aufstieg in die Regionalliga stand bereits seit April fest. Der kleinste Club in der Liga hat erstaunlicherweise auch den höchsten Zuschauerschnitt mit gut 700. Also doppelt so viel, wie das Dorf Einwohner hat.

Wenn Heimspiel in Hankofen ist, herrscht Ausnahmezustand. Die Frauen aus dem Dorf backen dann von früh an Kuchen und bereiten Wurst- und Käsesemmeln vor. Auch die Spielerfrauen- und Freudinnen helfen. "Aber die letzten Spiele mit bis zu 1.500 Zuschauern waren schon eine Herausforderung", gibt Luise Brunner zu. Sie steht seit fast 30 Jahren im Kiosk, wie einige andere auch. "Wir richten unsere Freizeit seit Jahren nach dem Sportverein", ergänzt Luise Schöberl.

Tränen beim Vorstand

Und während sie im Kiosk allmählich zusammenräumen, steigt auf den Platz die große Meister- und Aufstiegsfeier. Mit Sektduschen und Wunderkerzen. Spieler und Fans liegen sich in den Armen. Die ein oder andere Freudenträne fließt. Mittendrin Vorstand Alois Beck: "Ich bin gerade tatsächlich überwältigt. Das ist Wahnsinn. Ich muss mich zusammenreißen, dass mir nicht wieder Tränen kommen. Was hier geleistet wurde, kann man schlecht beschreiben."

Ungewöhnliches Trainerduo

Verantwortlich für den Erfolg ist ein ungewöhnliches Trainerduo: Heribert Ketterl (61), von Beruf Leiter des Staatlichen Schulamtes in Straubing und und Tobi Beck (26), der als gleichberechtigter spielender Trainer auch Dreh- und Angelpunkt auf dem Platz ist. Ketterl spricht von einer idealen Kombination: "Er sieht drin auf dem Platz, wo es brennt, wer vielleicht etwas durchhängt und vielleicht eine Pause braucht. Und wir finden dann immer Kommunikationswege während des Spiels am Spielfeldrand." "Wichtig ist aber auch, dass wir uns immer einig sind," ergänzt Tobi Beck. Der aktuelle Vorstand ist sein Onkel.

Fassungsvermögen muss vergrößert werden

Der Aufstieg in die höchste Amateurliga stellt den Dorfclub jetzt vor einige Herausforderungen. Es müssen ein abgetrennter Zuschauerbereich für Gästefans errichtet werden und eine weitere Tribüne. "Wir müssen, um in die Regionalliga aufsteigen zu dürfen, das Fassungsvermögen auf 2.500 Plätze erhöhen", sagt Beck. Und das in gut zwei Monaten, denn dann beginnt die Regionalliga-Saison.

Harald Hase, der Bezirksvorsitzende des bayerischen Fußballverbands (BFV) in Niederbayern nennt den Aufstieg der Spvgg Hankofen-Hailing "ein Fußballmärchen". Man sei stolz, dass nach dem Abstieg des SV Schalding-Heinig mit der Spielvereinigung wieder ein niederbayerisches Team in der vierthöchsten Liga vertreten sei.

Warten auf die großen Namen

Und in Hankofen und Umgebung freuen sie sich schon, wenn in der neuen Saison ab Ende Juli dann große bayerische Traditionsclubs wie Wacker Burghausen, die Spielvereinigung Unterhaching oder die zweite Garnitur des FC Bayern München den Weg ins Dorf finden, um zwischen Kirche, Lagerhaus und Maisfeldern um Punkte zu spielen.