Hanfmann gewinnt Top-Duell bei Tennisturnier gegen Brown

"Ich bin mega-froh, dass ich hier antreten darf. Es ist cool und macht großen Spaß, wieder unter Wettkampfbedingungen Tennis zu spielen", sagte Hanfmann nach dem Sieg gegen Brown.

Turnier unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen

Das Turnier im Westerwald ist kein offizielles Event der ATP-Tour, aber ein erster kleiner Schritt zurück zu einer Normalität im Tennis. Acht Spieler nehmen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen im Gruppenformat teil. So wird beispielsweise der Mundschutz erst kurz vor dem Aufschlag abgelegt. Gespielt wird über zwei Gewinnsätze bis vier.

"Froh, sich wieder auf dem Platz messen zu können"

Hanfmann ist als Nummer 143 der Weltrangliste der am höchsten platzierte Profi bei der viertägigen Veranstaltung. "Ich denke, dass am Ende des Tages alle Jungs hier einfach nur froh sind, sich wieder auf dem Platz messen zu können", hatte Brown nach seinen beiden Auftaktsiegen am Freitag gesagt.

Offizielle Tennistour unterbrochen

Die offizielle weltweite Tennistour ist wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 13. Juli unterbrochen. Eine Verlängerung der Pause gilt sogar als wahrscheinlich.