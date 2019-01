Handballstimmung und eine erste WM-Überraschung in München

Die Asiaten verloren trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung mit 29:38 (13:18). Sigurdsson, der die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel geführt hatte, konnte mit dem Auftritt seines Teams über weite Strecken trotzdem zufrieden sein. "Wir waren mutig und haben Spaß gehabt. Wir hatten aber nicht die Größe und den Körper. Es war so zu erwarten, das wird auch in den nächsten Spielen so sein. Phasenweise haben wir es gut gemacht", sagte Sigurdsson. Jubeln durften hingegen die Fans aus Mazedonien: Ihr Team machte durch den Sieg einen ersten Schritt in Richtung Hauptrunde.