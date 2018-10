Handballer starten mit Kantersieg in EM-Qualifikation

78 Tage vor dem Anpfiff in Berlin gewann die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Wetzlar das EM-Qualifikationsspiel gegen Israel ohne Mühe. Beste deutsche Torschützen waren Uwe Gensheimer und Tobias Reichmann mit je sieben Toren. Bundestrainer Christian Prokop nutzte die Partie für Experimente und viele Wechsel. So begann statt Kapitän Gensheimer auf Linksaußen Bundesliga-Toptorschütze Matthias Musche, im Rückraum feierte Europameister Martin Strobel nach zweijähriger Abstinenz sein Comeback als Spielmacher der Nationalmannschaft. Auch die Nachwuchskräfte Tim Suton und Franz Semper sammelten fleißig Einsatzminuten.

Gegen die international zweitklassigen Gäste geriet das offensiv ausgerichtete und nach der Halbzeit nochmals auf mehreren Positionen veränderte DHB-Team kaum unter Druck.

EM-Qualifikation als Casting für die WM

Bei der Partie ging es formal um die Qualifikation für die EM 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich. Am Sonntag (19.30 Uhr) steht noch ein Quali-Spiel im Kosovo auf dem Programm. Im Kopf haben die deutschen Handballer aber längst die am 10. Januar beginnende WM (bis 27. Januar), die Deutschland zusammen mit Dänemark ausrichtet. "Das sind jetzt keine Freundschaftsspiele", hatte Prokop, der «kein riesiges Casting in den Januar hinein» veranstalten will, im Vorfeld gesagt.