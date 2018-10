Handball-Zweitligist Rimpar trennt sich von Trainer Obinger

Die Trennung von Trainer Matthias Obinger bedeutet, dass Rimpar für die nächste Saison einen neuen Trainer sucht. Rimpar und Matthias Obinger, das gehörte irgendwie zusammen. Obinger spielte schon in der Jugend für die Rimparer Handballer. Nach einem Abstecher als Trainer nach Bad Neustadt übernahm der Sportwissenschaftler den Handball-Zweitligisten im Sommer 2015. In der Saison 2016/ 2017 wäre ihm mit der Mannschaft fast der Aufstieg in die Erste Bundesliga gelungen. Und das mit einem vergleichsweise geringen Etat.

Frühe Entscheidung wegen Planungssicherheit

In der Pressemitteilung des Vereins heißt es, Geschäftsführer Roland Sauer und Obinger hätten sich "frühzeitig zusammengesetzt", um Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben. In diesem Gespräch habe "der Geschäftsführer informiert, dass der auslaufende Vertrag nach der Saison 2018/19 nicht verlängert wird". Bis dahin wollen beide Seiten "alles tun, um das Projekt Wölfe auch dieses Jahr weiterhin gemeinsam erfolgreich zu Ende zu führen". Die aktuelle Zweitliga-Saison läuft für Rimpar bislang schlechter als erwartet. Nach drei Siegen und vier Niederlagen stehen die Wölfe nur auf Rang 13.