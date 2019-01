Handball-WM: Deutschland kassiert Ausgleich in letzter Sekunde

Brasilien schlägt Russland

Schützenhilfe für die DHB-Auswahl hatte es zuvor von Brasilien gegeben. Die Südamerikaner besiegten Russland mit 25:23 (15:10) und zogen in der Tabelle der Gruppe A mit 4:4 Punkten dank des gewonnenen direkten Vergleichs an den Osteuropäern vorbei auf Rang drei. Sollte Brasilien diesen Platz durch einen zu erwartenden Erfolg gegen Außenseiter Korea im letzten Gruppenspiel verteidigen, würde die deutsche Mannschaft bei eigenem Weiterkommen die zwei gewonnenen Punkte vom 34:21-Erfolg über die Selecao in die Hauptrunde mitnehmen. Serbien, am Donnerstag (18.00 Uhr/ARD) letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft, wahrte seine Chance auf das Weiterkommen durch das mühsame 31:29 (14:16) gegen Korea.