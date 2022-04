Handball: Ukraine-Benefizspiel für "Aktion Deutschland hilft"

Alle Einnahmen werden gespendet

"Die Bilder aus der Ukraine haben auch bei unseren Verbandsmitgliedern, den Sportlerinnen und Sportlern, das Bedürfnis geweckt, nicht nur Mitgefühl und Solidarität zu bekunden, sondern aktiv zu helfen und zu unterstützen. Warum nicht helfen, mit dem was uns am nächsten liegt und was wir am besten können – Handball spielen", schreibt der BHV.

Alle Einnahmen aus der Veranstaltung werden an die "Aktion Deutschland Hilft“ gespendet. Zum Verkauf stehen insgesamt 600 Tickets in zwei Preiskategorien für Zuschauer vor Ort . Zusätzlich gibt es eine unbegrenzte Anzahl "Unterstützertickets“, auf denen auch ein Link zum Livestream des Spiels zur Verfügung gestellt wird.