Handball: TV Großwallstadt stellt zum Saisonstart neue Marke vor

Der TV Großwallstadt startet mit einem neuem Markenauftritt in die neue Saison der 2. Handball Bundesliga. "Echte Liebe" heißt es nun beim Traditionsverein aus Unterfranken. Vor etwa 100 geladenen Gästen präsentierte Geschäftsleiter Stefan Wüst, in der Untermainhalle in Elsenfeld, die mit einer Sportmarketing-Agentur aus Wiesbaden entwickelte neue Markenstrategie. Modern, clean und ansprechend, so beschreibt sie der Geschäftsleiter.

Starker Zusammenhalt charakteristisch für TVG

Es sei für ihn der starke Zusammenhalt, der den Verein ausmacht und genau das spiegele das neue Erscheinungsbild wieder. Sportlich möchte sich der TV Großwallstadt in der 2. Handball Bundesliga etablieren und festsetzten. Denn die Phrasen der Markenkommunikation müssten mit Emotionen und Leben gefüllt werden, sagt Trainer Ralf Bader.

Verein möchte sich in 2. Handball Bundesliga etablieren

Sportlich möchte sich der TV Großwallstadt in der 2. Handball Bundesliga etablieren. Die Mannschaft sei auf jeden Fall für die Saison gut aufgestellt, so Bader weiter. Die neue Saison startet für den Traditionsverein am 3 Oktober. Mit dabei auch Kapitän Florian Eisenträger, dessen Vertrag bis 2023 verlängert wurde. Neu im Team sind unter anderem Pierre Busch vom Vfl Gummersbach, Hannes Bransche vom SG Magdeburg und Frieder Bandlow vom Vfl Günzburg. Verlassen haben den TVG Marcel Engels, Tom Spieß, Nils Bergau, Thomas Keck und Paul Hüttmann. Michael Spitz bleibt nach seinem Karriereende als Team-Manager/Co-Trainer dem Verein erhalten.