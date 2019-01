Handball-Team: "Leben im Moment gerade unseren Traum"

Zwölf Jahre nach dem triumphalen WM-Wintermärchen und drei Jahre nach dem sensationellen EM-Triumph hat die DHB-Auswahl mit dem Sprung unter die vier besten Teams der Welt die Euphorie in Deutschland neu entfacht. "Wir sind wieder in der Weltspitze drin", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

WM-Medaille fest im Visier

Der 22:21-Sieg am Montagabend gegen Kroatien war ein Nervenkrimi der den vorläufigen Höhepunkt der WM-Reise markierte. Über Hamburg geht es für das Team um Christian Prokop jetzt weiter nach Herning. Dort will man sich am Sonntag die erste WM-Medaille seit dem Gold von 2007 sichern. "Für uns ist das einfach nur geil, weil wir uns dieses Ziel gesetzt hatten und es jetzt ohne Umweg erreicht haben. Das ist fantastisch", freute sich Prokop über den Einzug in die Vorschlussrunde.

Spieler sind einfach nur happy

Mit dem möglichen Gegner beschäftigten sich der Bundestrainer und seine Schützlinge am Dienstag allerdings fast genauso wenig wie mit dem bedeutungslosen letzten Hauptrundenspiel gegen Spanien am Mittwoch um 20.30 Uhr live in der ARD und auf B5 aktuell.

Auch die Spieler sind einfach nur happy. "Es ist das Größte für mich, dass ich das miterleben kann. Ich genieße diesen Moment", sagte Kapitän Uwe Gensheimer. "Es war ein Ziel von uns, dass wir die Leute mit unserer Art und Weise, Handball zu spielen, begeistern. Das ist uns bisher sehr gut gelungen." Und Torwart Andreas Wolff jubelte: "Wir stehen im Halbfinale, das ist der Wahnsinn. Darauf können wir stolz sein."