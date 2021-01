Handball: Starke Generalprobe macht Lust auf WM

Starke Defensive macht Mut

Am Dienstag (12.01.2021) um 10.00 Uhr hebt die DHB-Auswahl von Düsseldorf aus im Flieger in Richtung Kairo ab. Die Hoffnungen sind trotz vieler Absagen groß. "Deutschland war immer eine Turniermannschaft. Ich hoffe, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern können", sagte Gislason. Beim überraschend deutlichen Erfolg harmonierte der neu zusammengestellte Innenblock aus Johannes Golla und Sebastian Firnhaber besser als noch beim 36:27 im Hinspiel am vergangenen Mittwoch in Graz. Zudem glänzten die Torhüter Wolff und Silvio Heinevetter. Debütant Antonio Metzner war in der Kölner Arena mit fünf Treffern der beste DHB-Werfer.

Es dauerte sage und schreibe 10:16 Minuten, ehe Österreich sein erstes Tor erzielte. Die deutsche Auswahl hatte da bereits fünf Treffer geworfen. "Die Abwehr ist sehr gut, Jungs", lobte Gislason während der ersten Auszeit der Gäste, die in der Anfangsphase überhaupt keine Mittel gegen die bewegliche und aggressive deutsche 6:0-Deckung fanden.

Uruguay als erster Gradmesser bei der WM

Im Geisterspiel in der sonst 20.000 Zuschauer fassenden Arena kam Österreich nach der Pause besser ins Spiel. Für Wolff, der sich eine leichte, aber nicht weiter dramatische Blessur am Finger zuzog, rückte Heinevetter zwischen die Pfosten. Es hakte aber vor allem in der Offensive, wo Deutschland plötzlich die Spannung verlor. Der Vorsprung schrumpfte auf acht Tore, dann stabilisierte sich das DHB-Team wieder.

Einige Tage bleiben nun noch bis zum ersten deutschen Vorrundenspiel gegen Außenseiter Uruguay am Freitag. Weitere Gegner in der Vorrunde in Gizeh sind Underdog Kap Verde (17. Januar) sowie der EM-Neunte Ungarn (19. Januar).