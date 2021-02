Handball: Rimparer Wölfe mit neuem Trainer

Das Rudel bekommt einen neuen Leitwolf: Julian Thomann wird zur neuen Saison Trainer der Rimparer Wölfe. Das hat der Zweitligist am Montag in einer Pressemitteilung bestätigt. Demnach habe Thomann mit seinem Konzept und seinem persönlichen Engagement absolut überzeugen können.

Thomann folgt auf Klatt

Thomann folgt nach Saisonende auf Ceven Klatt. Klatt wird nach seinen zwei Jahren bei den Unterfranken zu den Eulen Ludwigshafen in die erste Bundesliga wechseln. Julian Thomann spielt aktuell noch bei der Drittliga-Mannschafft des HBW Balingen-Weilstetten und ist dort der Kapitän der Mannschaft. Zudem war Thomann zuletzt Trainer der erfolgreichen A-Jugend in der Jugend-Bundesliga und zuvor viele Jahre auch Nachwuchskoordinator des Handball-Bundesligisten.

Perspektive für junge Spieler bieten

Der 28-jährige bringe sowohl als Spieler, als auch in der Funktion als Trainer, trotz seines jungen Alters sehr viel Erfahrung mit, begründen die Unterfranken die Wahl Thomanns. Er passe fachlich, menschlich optimal zu den Wölfen, heißt es in der Mitteilung. Wichtig sei auch gewesen, dass der zukünftige Trainer die Vision und Philosophie der Wölfe, junge Spieler zu entwickeln und ihnen gleichzeitig eine berufliche Perspektive zu bieten, mitgehen möchte.

Freude über künftige Zusammenarbeit

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit den Rimparer Wölfen und die absolut reizvolle Aufgabe. Ich bin froh über die Chance mit einer hochmotivierten Mannschaft und einem tollen Verein zu arbeiten", wird der neue Trainer in der Mitteilung zitiert. "Der Charakter der Wölfe hat mich sehr überzeugt und passt gut zu meiner Arbeitsweise. Trotz der professionellen Strukturen besitzen die Wölfe auch ein familiäres Umfeld, in dem ich meine Stärken hervorragend einbringen kann. Vor allem freue ich mich auf die tolle Heimspiel-Atmosphäre in der s.Oliver Arena", so Julian Thomann.