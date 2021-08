Handball: HSC 2000 Coburg spielt für Hochwasser-Opfer

Ein Benefizspiel für einen guten Zweck: Am Samstag ist der HSC 2000 Coburg Gastgeber im Spiel gegen gegen den ThSV Eisenach. Der oberfränkische Handball-Zweitligist wird die gesamten Ticketerlöse den Opfern der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrheinwestfalen und Bayern zukommen lassen. "Wir möchten die Menschen unterstützen und spenden alle Einnahmen des Tages", betont HSC-Geschäftsführer Jan Gorr. Zur Verfügung stehen 1.000 Tickets. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch um 12 Uhr.

HSC 2000 Coburg im Benefizspiel mit neuer Mannschaft

Die Partie gegen den Ligakonkurrenten Eisenach ist für die Fans die erste Möglichkeit, die neue Mannschaft in Aktion zu erleben: "Die ersten Trainingseindrücke sind sehr positiv gewesen, die Jungs ziehen mit und man kann beobachten, dass hier ein echter Teamgeist entsteht", sagt Geschäftsführer Gorr.

HSC 2000 Coburg will in der zweiten Liga ganz oben mitspielen

Das Benefizspiel ist für den HSC auch eine echte Standortbestimmung. In der vergangenen Saison schafften die Thüringer als Aufsteiger einen sicheren Mittelfeldplatz. Der HSC 2000 Coburg hat sich als Absteiger aus der ersten Liga vorgenommen, in der zweiten Liga ganz oben mit zu spielen.