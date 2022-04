Handball: HC Erlangen fiebert DHB-Pokal entgegen

Geht der Handball-Traum für den HC Erlangen auch im Final Four-Turnier in Hamburg weiter? Können die Erlanger den DHB-Pokal nach Franken holen? Es wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte, aber realistisch gesehen werden den Erlangern nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Große Namen beim Final Four

Außer dem derzeitigen Tabellendreizehnten der Handball-Bundesliga stehen noch Pokalverteidiger TBV Lemgo, Rekordmeister THW Kiel und der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg in der Pokalendrunde. Magdeburg ist Erlangens Gegner im Halbfinale am Samstag (23.04.22), um 16.10 Uhr. Zuvor, um 13.30 Uhr, tritt der THW Kiel gegen den TBV Lemgo Lippe an.

Trotz Magdeburg als Gegner – HCE ist optimistisch

Trotz des übermächtig erscheinenden Gegners ist HCE-Trainer Raúl Alonso zuversichtlich und erinnert an die nur knappe 27:28-Niederlage, die seine Mannschaft in dieser Saison in der Bundesliga beim SCM bezogen hat. "Wir hatten auch in diesem Spiel, die Gelegenheit, es für uns zu entscheiden. Aber wir wissen natürlich auch, dass Magdeburg in dieser Saison die Mannschaft ist, die in allen Wettbewerben ganz oben steht. Dennoch können wir für den Gegner unangenehm sein und werden unsere Chance suchen", sagte Alonso bei der Pressekonferenz des HCE vor dem Pokalspiel.

Dabei wird es den Coach auch freuen, dass Rückraum- und National-Spieler Christoph Steinert nach längerer Verletzung in Hamburg wieder mit von der Partie sein kann.

Tolle Fan-Unterstützung – Live in der ARD zu sehen

HCE-Geschäftsführer René Selke freut sich vor allem über die zahlreiche Unterstützung der Fans. Selke rechnet damit, dass rund 1.000 HCE-Anhänger die Mannschaft in die Hansestadt begleiten werden: "Der ganze HCE wird vor Ort sein und die Mannschaft bei diesem Event würdig unterstützen. Das freut uns unglaublich“, so Selke. Fans, die den Weg nach Hamburg nicht antreten können, haben die Möglichkeit, das Spiel live in der ARD zu verfolgen. Und sollten die Erlanger das Unmögliche schaffen: Das Endspiel um den Pokal beginnt am Sonntag, um 13.25 Uhr.