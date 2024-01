Handball: Fiebern auf das Finale der Mini-EM in der Olympiahalle

Am Samstag ist es soweit, endlich: In der Münchner Olympiahalle spielen die Mädchen und Jungen der JSG Fürther Land um den Titel der Handball-Mini-EM. Sie können ihn für Tschechien holen, denn jede teilnehmende Vereinsmannschaft hat vor dem Beginn des Turniers eine Nation zugelost bekommen. Die Mädchen der JSG Fürther Land müssen es im Endspiel mit Georgien, eigentlich Ebersberg Forst United, die Jungs mit Ungarn, dem TSV Ottobeuren, aufnehmen.

Heiß auf das Endspiel in der Olympiahalle

Derzeit fiebern die beiden D-Teams der JSG in Zirndorf auf das große Finale am Samstag hin, die Anspannung und Vorfreude wächst. Denn wie bei den Herren sind auch die Cracks aus dem Fürther Land schon ganz heiß auf ihre Endspiele in der Münchner Olympiahalle, wie die 12-jährige Johanna Zenker beschreibt: "Es ist halt so ein Kribbeln, weil man weiß was so ungefähr auf uns zukommt, so eine große Halle hatten wir ja schon im Halbfinale. Aber jetzt geht´s halt nochmal um ein bisschen mehr."

Team von Alfred Gislason als Vorbild – zum Beispiel Andi Wolf ...

Und natürlich beobachten die Kids auch ihre Vorbilder von den Erwachsenen-Teams genau, versuchen sich einiges von ihnen abzuschauen. Da ist zum Beispiel die 11-jährige Emilia, die seit etwa einem halben Jahr das Tor der D-Jugend hütet. Ihr Vorbild: Andi Wolf. "Ich schau mir ab, wie er die Bälle hält, dass er nicht einfach aus Glück die Bälle hält, sondern im richtigen Moment in die richtige Pose kommt. Das heißt, man muss gucken, wie das Spiel läuft. (...) Am besten schaut man auf den Arm, auf den Wurfarm und dann kann man leicht erkennen, wo der Ball hinkommt."

... oder Julian Köster und Juri Knorr

Hoch im Kurs stehen beim 12-jährigen Milo auch die Handball-Nationalspieler Julian Köster und Juri Knorr. Die beiden Rückraumspieler zeichnet für ihn aus: "Dass die halt noch jung sind und auch gute Taktiken haben, einen starken Wurf und schnelles eins gegen eins."

Mit viel Begeisterung werden sich die Teams natürlich das erste Spiel der Handball-EM mit der deutschen Mannschaft gegen die Schweiz vor der Rekord-Kulisse von 53.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena anschauen.

Mini-EM-Turnier nach Vorbild der Herren-EM

Um das Finale der Mini-EM zu erreichen, mussten die jungen Spielerinnen und Spieler aus dem Fürther Land ein komplettes Turnier gewinnen – Ihr Weg ins Finale entsprach dem Weg der Teilnehmer der Männer-EM, das der Bayerische Handball-Verband anlässlich der Europameisterschaft 2024 durchführt. Seit September 2023 spielen 24 Mädels- und Jungs-Teams aus ganz Bayern mit insgesamt rund 800 Spielerinnen und Spielern um den Titel. Jeder Mannschaft wurde ein teilnehmendes Land zugelost und die Teams mit entsprechenden Trikots eingekleidet. Gespielt wird analog dem EM-Modus mit Vorrunde, Hauptrunde, Halbfinals und Finale.

Und das findet am EM-Samstag nun wiederum in der Münchner Olympiahalle statt. Im Endspiel bei den Mädchen spielen um 11.30 Uhr Georgien versus Tschechien (Ebersberg Forst United vs. JSG Fürther Land) und bei den Jungs um 13.00 Uhr Ungarn gegen Tschechien (TSV Ottobeuren vs. JSG Fürther Land).

Videobotschaften von den Nationalmannschaften für den Nachwuchs

Dabei können sich die Teams auf unterstützende Videobotschaften ihrer Nationalteams der Herren freuen und hoffentlich auf eine gut gefüllte Halle. Schließlich finden dort am Abend EM-Vorrundenspiele der Gruppen C und F statt: Um 18.00 Uhr tritt die tschechische Herrennationalmannschaft gegen Portugal an und um 20.30 Uhr spielt Griechenland gegen Dänemark – das sind bestimmt auch Spiele, bei denen sich der Nachwuchs noch das ein oder andere abschauen kann.