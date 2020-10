Handball: Erlangen verliert Auftaktspiel in Kiel

"Es war ein typisches Spiel beim THW Kiel, bei dem man nicht ganz unzufrieden ist. Man macht vieles richtig, aber am Ende verliert man dann doch mit sechs Toren", sagte ein nicht unzufriedener HC-Trainer Michael Haaß nach der Partie. "Ich glaube, dass wir uns in der ersten Hälfte selber geschlagen haben. Wir waren in einigen Aktionen zu nervös und dann ist der THW Kiel so souverän und nutzt unsere Fehler aus."