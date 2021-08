Handball: Erlangen verlängert langfristig mit Trainer Haaß

Der HC Erlangen will Kontinuität auf der Trainerposition. Der Handball-Bundesligist und Michael Haaß haben den laufenden Vertrag bis 2024 verlängert.

"Wir haben großes Vertrauen in seine Arbeit und freuen uns deshalb, dass wir ihn langfristig an den HC Erlangen binden konnten", wird Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender Carsten Bissel in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Weltmeister mit Deutschland 2007

Haaß ist seit dem vergangenen Jahr Cheftrainer der Mittelfranken. Zuvor trainierte er ein Jahr die A-Jugend, seit 2016 hatte Haaß noch aktiv für den Verein gespielt. Als Spieler gewann Haaß 2007 die Weltmeisterschaft, mit Essen und Göppingen gewann er den EHF-Pokal (2005, 2011, 2012), mit Magdeburg den DHB-Pokal 2016.

Der Spieler-Entwickler

Als Trainer glückte es Haaß in seiner ersten Saison, Erlangen souverän in der Liga zu halten - trotz Coronasorgen und Verletzungspech. Laut HC Erlangen erzielte Haaß "gemessen anhand der Quotientenregel, das beste Punkte-Ergebnis der Vereinsgeschichte des HC Erlangen."

Zudem hätten sich unter ihm zahlreiche Spieler zu Nationalspielern entwickelt, daneben hätten auch Nachwuchsspieler "riesige Entwicklungsschritte" gemacht.

Haaß: "Können viel erreichen"

Haaß hat mit den Erlangern noch viel vor. "Ich freue mich wirklich, dass wir so frühzeitig verlängern konnten. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir viel erreichen können", sagte der Coach: "Mir macht es wahnsinnig Spaß, hier und mit den Jungs zu arbeiten. Ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt."