Handball-EM: TVG hilft ukrainischer Handball-Nationalmannschaft

Die Hilfsbereitschaft für Geflüchtete aus der Ukraine hält an. Besondere Hilfe bekommt auch die ukrainische Handball-Nationalmannschaft. Wegen des Krieges können dort keine Spiele ausgetragen werden. Das erste EM-Qualifikationsspiel findet deshalb in Aschaffenburg statt – dank des Handball-Zweitligisten TV Großwallstadt.

Das ukrainische Team hatte Anfang der Woche in der HS-Arena in Großwallstadt um Trainer Slava Lochmann einen engen Kreis gebildet. Dieser flüsterte den Spielern etwas zu, und danach ertönte seit Monaten der erste gemeinsame "Schlachtruf" der Mannschaft. Im Anschluss begann die erste Trainingseinheit für das Qualifikationsspiel gegen die Faröer Inseln am 12. Oktober in Aschaffenburg.

Erster Zufluchtsort: Großwallstadt

Schon im März, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges, war Großwallstadt für die ukrainische Handball-Nationalmannschaft der erste Zufluchtsort. Ergeben hatte sich das über National-Trainer Slava Lochmann und seine Kontakte in die Region. Von 2004 bis 2007 war er selbst Spieler beim TV Großwallstadt, damals noch in der ersten Liga.

TVG ermöglicht Trainingscamp für Ukrainische Nationalspieler

TVG-Geschäftsführer Michael Spatz erinnert sich: "Ein Freund von Slava, der auch dem Verein sehr zugetan ist, hat kurz nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen, er soll doch nach Großwallstadt kommen. Eins ergab das andere." Alle 16 verfügbaren ukrainischen Nationalspieler kamen dann im Frühjahr nach Großwallstadt. Dank einer Ausreisegenehmigung vom ukrainischen Sportministerium konnten sie dort in Sicherheit ein mehrwöchiges Trainingscamp absolvieren. Der TVG und viele weitere Helfer aus der Region organisierten deren Unterbringung sowie die ihrer Familien.

Vorbereitung auf Länderspiel am Untermain

Die meisten Spieler sind aktuell in verschiedenen Vereinen in Europa untergekommen. Linksaußen Levgen Zhuk ist in Großwallstadt geblieben und steht bei dem Handball-Zweitligisten unter Vertrag. Auch Trainer Lochmann lebt seit seiner Flucht im März mit seiner Frau und den drei Kindern am Untermain, trainiert beim TV Großwallstadt die Jugendmannschaft. Er ist sehr dankbar für die Unterstützung. "Großwallstadt ist meine zweite Heimat geworden. Auch, dass wir für die EM-Quali hier trainieren und das Spiel in Aschaffenburg austragen können, macht mich sehr dankbar", sagt er.

Große Unterstützung aus der gesamten Region

TVG-Geschäftsführer Michael Spatz betont: "Nicht nur der TV Großwallstadt hilft hier. Wir haben ganz tolle Partner, von ehrenamtlichen Helfern, über Unternehmen." Für das Länderspiel hat die Stadt Aschaffenburg die f.a.n.-Arena zur Verfügung gestellt. Anwurf am Mittwochabend gegen die Faröer Inseln ist um 20 Uhr.