Handball-EM: Steinerts Geburtstagsshow gegen Corona-Probleme

Zwei Punkte und zwei Nachrücker nimmt Deutschland mit in die Hauptrunde. Die zwei Punkte könnten noch sehr wichtig im Kampf um das Halbfinale werden, die beiden Nachrücker, der Torhüter Daniel Rebmann und der Außen Patrick Zieker, im Kampf gegen Corona.

Denn im abschließenden Gruppenspiel gegen Polen hatte Deutschland nur noch 13 Feldspieler und einen einzigen Torhüter im Kader. Dass die Mannschaft die Partie trotzdem klar auf ihre Seite ziehen konnte, lag unter anderem auch an einem Spieler des HC Erlangen.

Steinerts Sahnetag am Geburtstag bei der Handball-EM

Christoph Steinert vom HCE gelang, insbesondere in der ersten Halbzeit, so gut wie alles. An seinem 32. Geburtstag fanden 100 Prozent seiner Würfe vor der Pause den Weg ins Tor. Sogar rückwärts, aus der Drehung, traf der Erlanger. Die 15:12-Halbzeit-Führung der Deutschen war hochverdient.

In der zweiten Halbzeit blieb das Team von Alfred Gislason souverän und machte den Gruppensieg perfekt. Steinert traf insgesamt neun Mal, verwarf keinen einzigen seiner Siebenmeter und zeigte sich nach dem Spiel mehr als zufrieden: "Das, was heute hier passiert ist, war nötig fürs eigene Gemüt."

Auch HCE-Spieler Firnhaber dabei - Bitter aus dem Urlaub in die Halle

Auch Sebastian Firnhaber vom HC Erlangen stand gegen Polen im Kader. Er war einer der Nachrücker, die kurz zuvor noch in Deutschland die EM am Fernseher verfolgt haben. Aber sieben weitere kurzfristige Corona-Ausfälle machten einige Nachnominierungen alternativlos. Mit dabei war auch der Torwart-Routinier Johannes Bitter.

Der 39-Jährige hatte eigentlich schon seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft verkündet. Aufgrund der Notsituation bei der EM, sprang er aber als einziger Torhüter ein: "Es ist ziemlich das Verrückteste, was man als Handballer machen kann, aus dem Urlaub in den Flieger zu steigen und 60 Minuten bei der Europameisterschaft zu spielen."

Wegen Corona: Sogar ein Training bleibt ein Risiko

In der Hauptrunde warten auf Deutschland jetzt einige Hochkaräter, wie Schweden oder Norwegen. Nächster Gegner wird am Donnerstag Spanien sein. Davor will man beim DHB sicher gehen, dass es zu keinen weiteren Infektionen kommt. "Es ist noch nicht klar, ob wir ein Training riskieren", erklärte Trainer Alfred Gislason im Teamhotel. "Wir werden einen Schnelltest machen vor dem Training. Anschließend ist von den Organisatoren vorgesehen, einen PCR-Test nach dem Training zu machen."

Auch die Gedanken des Erlangers Christoph Steinert sind nicht nur beim nächsten Gegner: "Wir hoffen und beten jetzt alle, dass die Jungs symptomfrei bleiben, damit ja keine Folgeschäden entstehen." Während der Hauptrunde könnte Julius Kühn, der als erstes positiv getestet wurde, wieder zum Kader stoßen. Vorausgesetzt er kann zwei negative PCR-Tests vorweisen.